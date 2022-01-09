Объявлена точная дата премьеры Volkswagen ID Buzz Cargo

До мировой премьеры инновационного электрического развозного фургона Volkswagen ID Buzz Cargo остались считанные недели. На днях появилась первая официальная информация с точной датой – 9 марта. Заметим, что начало весны для коммерческих автомобилей Volkswagen является судьбоносным, ведь именно 8 марта 1950 года начался выпуск первых фургонов Transporter, а шесть лет спустя, также 8-го числа этого месяца был запущен новый завод в Ганновере.

Что же касается новинки ID Buzz Cargo, то это, однозначно, знаковая модель для Volkswagen Commercial Vehicles, ведь она является первым развозным полностью электрическим автомобилем марки, разработанным с чистого листа. Машина построена на новой модульной платформе MEB.

О том, как будет выглядеть электрофургон можно узнать из короткого видеоролика с дизайнерским эскизом. Здесь сохранятся основные стилистические решение, которые были продемонстрированы на концептуальной версии, дебютировавшей на Международном салоне IAA-2018. Это большие колеса, V-образная носовая часть и фирменная светотехника. Машина сохранит главный принцип своего прародителя, Transporter – максимальный полезный объем на минимальном пространстве.

Пока точно известно, что машина получит задний привод, как и первый Transporter. А вот что касается детальных характеристик, то придется подождать дебюта. Однако напомним, что для концепта они были следующими. Грузоподъемность – 800 кг. Длина – 5048 мм, ширина – 1976 мм и высота – 1963 мм. Колесная база – 3300 мм.

Тогда заявили, что машина имеет запас хода от 330 до 550 км, а ее батарею в 48 кВт.ч можно зарядить от станции в 150 кВт всего за 15 минут. Полноприводный автомобиль был оснащен электромотором мощностью 198 л. с.

Кстати, осенью прошлого года активно проводились испытания машины ID Buzz AD с автономным управлением. Автомобиль получил фирменный лидар Argo, способный определять объекты на расстоянии до 400 м. Выход таких машин на рынок каршеринга ожидается в 2025 году и первым городом, где они появятся, станет Гамбург.