BAIC рассекретила характеристики обновленного внедорожника BJ212

Покупателям новинку предложат сразу в трех вариантах

Внешность и характеристики внедорожника BJ212 больше не секрет. Спецификации обновленной модели раскрыл сам производитель. Уже известно, что автомобиль будет доступен в трех вариантах исполнения. Его можно будет купить с мягкой и жесткой крышей или в кузове пикап.

Помимо внешности, показали и фото салона. По некоторым данным, пикапу достанется более скромный интерьер, чем версиям с крышей. Для BJ212 Hardtop предусмотрена современная система мультимедиа, у пикапа такой точно не будет.

В движение большой внедорожник будут приводить несколько моторов на выбор. Среди них 2,0-литровый турбированный и атмосферный, а также 2,4-литровый турбомотор. Вариантов коробок передач две. Она может быть механической или автоматической. Привод — полный.

Модель BJ212 впервые встала на конвейер в 1965 году. Тогда ее относили к военным машинам, после чего появились и гражданские версии. В 2021 году внедорожник пережил глубокую модернизацию. Тогда его начали комплектовать 2,4-литровым турбированным мотором, выдающим 211 л.с. Но в сентябре выпуск модели остановили, а позже было объявлено о выходе BJ212 нового поколения.

Актуальный BJ212 в базовой версии на китайском рынке стоит 12 610 долларов. За внедорожник с турбированным моторо объемом 2,4 литра придется выложить 14 975 долларов.