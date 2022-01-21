Skoda начала производство бюджетного преемника Rapid

Поставки новинки начнутся до конца месяца

Седан Skoda Slavia официально представили осенью 2021 года. Модель предназначена для рынка Индии, но выполнена в глобальном языке дизайна марки. Компания не стала откладывать старт производства новинки и уже сегодня, 21 января 2022 года, с конвейера сошли ее первые экземпляры.

Производство бюджетной модели наладили на заводе в городе Чакан (штат Махараштра, Индия). В компании новинку позиционируют как преемника Rapid, который недавно покинул индийский рынок. В основу Шкода Славия легла упрощенная модульная платформа MQB-A0-IN, на которой также базируется кроссовер Kushaq. В длину автомобиль достигает 4541 мм при колесной базе 2651 мм. Высота и ширина составляют 1487 мм и 1752 мм соответственно.

Оснащение салона седана схоже с актуальным хэтчбеком Fabia. Топовый вариант получил аналогичную цифровую приборную панель, мультимедийную систему с сенсорным экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, камеру заднего вида, автоматический климат-контроль, люк с электрическим приводом, систему бесключевого доступа и сиденья с функцией вентиляции. В базовой комплектации приборная панель аналоговая, а вместо климата установлен кондиционер.

Моторная гамма включает два агрегата. Базовым является 1,0-литровый бензиновый турбодвигатель мощностью 115 л.с. Он работает в паре с 6-ступенчатой «механикой» или «автоматом». Также автомобиль доступен с 1,5-литровым мотором на 150- л.с., который сопряжен с 7-ступенчатым «роботом». Главным рынком сбыта новинки является Индия. Однако в будущем она может появится и на других рынках, включая европейский. Вероятно, поэтому модели дали славянское название.