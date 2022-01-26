Футуристичный, но практичный: в сети показали новый электрокар Skoda

На электрокаре реализовали ряд нестандартных решений

Автомобили марки Skoda ценятся за их практичность, долговечность и скромный ценник. Но в то же время чешские машины продолжают выглядеть довольно скромно, когда другие производители активно реализуют на своих моделях различные инновационные решения. Однако, по мнению независимого дизайнера Шимона Ригаса, в скором времени все может измениться.

В подтверждении своих слов, он опубликовал рендер будущего электромобиля Skoda. Модель получила название Fugio и выглядит невероятно футуристично. Ожидаемо, он получил кузов с плавными линиями и обтекаемыми формами, узкую светодиодную оптику и крупные аэродинамичные колеса. Также есть несколько интересных решений, которые делают электрокар уникальным.

Так, у Skoda Fugio передний багажник не открывается, как у большинства электрокаров, а выдвигается вперед. Получается своего рода ящик, в который можно сложить необходимые вещи или предметы. Еще более нестандартно оформлена задняя часть. Между стеклом и бампером дизайнер оставил свободное пространство. Его можно использовать, как скамейку для отдыха на природе. Об этом сообщает издание Auto.CZ.

Также это пространство можно использовать для транспортировки грузов. Для этого нужно просто приобрести ящик соответствующего размера и закрепить его на корме. Интересной идеей является и встроенный держатель для велосипеда, который отлично сочетается с компактным багажником на крыше. Его высоту можно регулировать в зависимости от размера груза. Салон электромобиля выглядит не менее оригинально. Он рассчитан на четырех человек. Сиденья могут поворачиваться на 180 градусов и даже превращаться в кровать. Идея очень оригинальная, но воспользуется ли ею Skoda – неизвестно.