Стало известно, сколько украинцы заплатили штрафов за нарушения ПДД в 2021 году (инфографика)

За год сумма штрафов составила 1,029 млрд гривен

Контроль за соблюдением украинскими автомобилистами правил дорожного движения, а именно скоростного режима, ведется правоохранителями сразу с нескольких аспектов. Для этого используют радары TruCam, автомобили-фантомы и, конечно же, КАФы. Последние, как известно, фиксируют нарушения в автоматическом режиме.

Так, по данным платформы Опендатабот, за 12 месяцев 2021 года только благодаря дорожным камерам было зафиксировано 1,742 млн нарушений и выписано 2,584 млн штрафов на сумму 1,029 млрд гривен. Наибольшее количество протоколов было сформировано системой в ноябре прошлого года (441 585 штук), а вот по сумме санкций лидером стал октябрь – 189,7 млн гривен.

Напомним, что на момент запуска в июне 2020 года КАФы были размещены только в Киеве и области. На сегодняшний день на дорогах Украины работает 246 камер автофиксации нарушений. Они установлены в 24 городах и 15 областях страны. Конечно это сказалось на уровне аварийности. Прийти к нулевым показателям пока не удалось, но положительная динамика прослеживается.

В отчетном периоде было зафиксировано 55 791 ДТП, из них 785 инцидентов – с погибшими, и 5988 – с травмированными. Лидером по количеству аварий, как и прежде, является Киев и Киевская область. Также высокий уровень аварийности в Одесской, Днепропетровской и Львовской областях. Лучше всего ситуация обстоит на дорогах Луганской, Сумской и Кировоградской областей.