Новости Водитель Nissan попытался скрыться с места ДТП, но ему это не удалось (видео)

В результате ошибки одного водителя пострадало три машины

Львиная доля дорожно-транспортных происшествий происходит из-за ошибок или невнимательности водителей. Они отвлекаются на мобильный телефон или собеседника, путают педали и прочее. Именно так и произошло с владельцем Nissan.

Мужчина пытался аккуратно припарковать свой автомобиль, но что-то пошло не так. Вероятно, он перепутал педаль тормоза с газом и резко влетел в стоящий сзади Cadillac CTS. На этом история не закончилась. Пытаясь покинуть место происшествия, он резко вывернул руль и, зацепив припаркованный впереди Toyota Prius C, выехал на дорогу. К счастью, ему удалось увернуться от автомобилей, которые двигались в попутном и во встречном направлении.

Однако и здесь нерадивого водителя ждала неудача. Он не смог вовремя остановиться и врезался в бетонное ограждение. От силы удара машину буквально отбросило назад, попутно зацепив серебристый седан. Мужчина поспешил покинуть салон машины, так как из-под капота пошел дым. Вот так из-за одного неправильного движения пострадало сразу четыре транспортных средства.