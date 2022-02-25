Украинцев попросили публиковать видео перемещения техники РФ

Начиная с 5:00 24 февраля в Украине ведутся ожесточенные бои. Военнослужащие Российской Федерации проводят обстрелы и наносят ракетно-бомбовые удары по стратегически-важным объектам и мирному населению страны.

Украинские военные достойно отражают все наступления противника. Так как сражения ведутся сразу в нескольких регионах, Министерство обороны обратилось к гражданскому населению с просьбой выкладывать в сеть фото и видео перемещения вражеской техники с указание указанием геолокации и времени. Особенно это касается владельцев веб-камер.

При этом в ведомстве настоятельно попросили ПРЕКРАТИТЬ ПУБЛИКОВАТЬ в сети фото и видеозаписи перемещения украинской техники.​ Ведь таким образом вы помогаете врагу.