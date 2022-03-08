Nissan остановит завод в Санкт-Петербурге

Конвейер предприятия остановится уже в ближайшие дни

Компания Nissan присоединилась в целому ряду мировых автопроизводителей, которые в ответ на военную агрессию России против Украины вышли из российского рынка или остановили свои конвейеры в этой стране. Как стало известно, уже «в ближайшие дни» остановится сборка автомобилей марки на заводе в Санкт-Петербурге.

Ранее поставки своих автомобилей на рынок России остановили Volvo, Volkswagen, Audi, Skoda, Jaguar Land Rover, BMW, Suzuki, Mercedes-Benz и Porsche. Также остановлено местное производство автомобилей мировых марок.