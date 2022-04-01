Австралия передаст Украине бронетранспортеры Bushmaster

На фоне полномасштабного вторжения войск РФ на территорию Украины, Владимир Зеленский обратился к правительству Австралии с просьбой о военной помощи. Австралийские власти оперативно отреагировали на призыв.

По словам премьер-министра Австралии Скотта Моррисона, в Украину направлены бронетранспортеры Bushmaster, оружие, боеприпасы, бронежилеты и гуманитарная помощь. Увы, чиновник не уточнил количество отправленной техники. Он лишь заявил, что все это будет доставлено в нашу страну на транспортных самолетах ВВС C-17 Globemaster.

Отметим, что бронетранспортеры Bushmaster, созданные компанией Thales Australia, отличаются высоким качеством и проходимостью. Они предназначены для перевозки личного состава и могут защитить от легкого стрелкового оружия и фугасов. БТР может одновременно перевозить до девяти человек и развивать скорость до 100 км/ч.