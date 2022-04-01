Новости Это важно знать - финансовые услуги во время войны

НБУ запустил сайт о работе финансовой системы в условиях военного положения

Нацбанк создал специальный сайт «Финансовая оборона Украины», на котором собрана вся информация о последних изменениях на рынке финансовых услуг и особенностях предоставления финуслуг банками и небанковскими финансовыми учреждениями во время войны.

Сайт «Финансовая оборона Украины» состоит из семи основных разделов: гривна, иностранная валюта, карты, кредиты, депозиты, страхование, мошенничества. Также есть дополнительный раздел, в котором собрана информация об остальных финансовых услугах банковской системы.

В частности, на сайте можно узнать о лимитах на операции с иностранной и национальной валютой во время действия военного положения в Украине, покупке и продаже иностранной валюты, альтернативных методах снятия наличной гривны и вывозе ценностей за границу. Здесь можно найти информацию о работающих отделениях банков и получить исчерпывающие ответы на целый ряд вопросов, касающихся переоформления платежных карт, оплаты кредитов, страховых выплат, депозитов и других операций.

Также на сайте встроены кнопки для скорых переводов средств на поддержку украинской армии и пострадавших от российской агрессии на ранее открытые Нацбанком спецсчета.