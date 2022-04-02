В Украине могут упростить импорт строительной техники

Соответствующий законопроект подан в Верховную Раду

Группа народных депутатов подала в Верховную Раду законопроект №7235 о внесении изменений в Закон Украины «О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и проведение первой государственной регистрации транспортных средств». Предлагается на время военного, чрезвычайного положения и до 31 декабря года, следующего за годом, в котором такое положение отменено, упростить таможенное оформление новой и подержанной строительной техники.

Как указано в пояснительной записке к законопроекту, в результате военной агрессии России против нашей страны уже сейчас разрушено около 4500 жилых домов, 100 предприятий, 400 учебных и 150 медицинских учреждений.

По мнению авторов, упрощение процедуры ввоза и постановки на учет спецтехники (грузовых автомобилей для аварийного ремонта, автокранов, пожарных машин, автобетономешалок, радиологических автомобилей) создаст условия для оперативного проведения восстановительных работ по ликвидации последствий военной агрессии и боевых действий в период военного времени и во время восстановления страны после завершения войны.

В случае принятия законопроекта № №7235 Верховной Радой, по упрощенной процедуре можно будет ввести транспортные средства, соответствующие стандарту не ниже Евро-3. Также упрощенная процедура регистрации будет распространятся на спецтехнику украинского производства.