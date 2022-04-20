General Motors уходит из России

Американский концерн увольняет сотрудников российского офиса и прекращает поставки автомобилей и запчастей

General Motors принял решение полностью свернуть свою деятельность в России. Этот шаг стал реакцией концерна на запрет поставок автомобилей американского производства на российский рынок, введенный правительством США 11 марта 2022 года. Как сообщается, официальные дилеры уже уведомлены о прекращении поставок автомобилей и автозапчастей, а сотрудники российского офиса готовятся стать безработными.

Сворачивать бизнес в России General Motors начала еще в 2015 году. Тогда рынок покинул Opel, было прекращено локальное производство автомобилей Chevrolet и свернуты все перспективные проекты. В 2019 году концерн продал свою долю в СП «GM-АВТОВАЗ», а в 2020 году продал Hyundai свой последний российский актив — законсервированный завод под Санкт-Петербургом.

К началу 2022 году General Motors был представлен на рынке России «американскими» моделями Chevrolet и Cadillac. Также россиянам предлагали лицензионные «бюджетные» легковушки из Узбекистана и Казахстана. На данный момент их поставки остановлены.

В 2021 году на россияне зарегистрировали 5767 новых автомобилей Chevrolet (включая продукцию UzAuto) и 2251 автомобиль Cadillac. Доля концерна в общих продажах новых автомобилей оставляла 0,5%.