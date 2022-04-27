В России проблему дефицита автозапчастей решают с помощью угонов

В 2022 году количество угонов автомобилей в этой стране увеличилось на 10%

В России наблюдается рост количества угонов автомобилей. Одна из причины развития этого сегмента уголовных преступлений — дефицит автозапчастей, образовавшийся в результате ухода из российского рынка целого ряда мировых поставщиков и сворачивания локальных производств.

С начала 2022 года было угнано 264 транспортных средства, застрахованных по КАСКО, на 10% больше, чем годом ранее. Особый интерес угонщики проявляют к автомобилям южнокорейских марок Kia и Hyundai. На них приходится большая часть угонов. Особенно привлекают угонщиков Kia Rio и Hyundai Solaris, часто используемые в сервисах такси, где износ деталей значительно выше. Но лидирует в «воровском» рейтинге кроссовер Hyundai Santa Fe.

Также растет количество краж отдельных дорогостоящих компонентов. В частности, чаще стали воровать катализаторы, которые затем подают за 30-50 тысяч рублей. В автомобилях премиум-класса, таких как Land Rover, снимают фары и зеркала.

Увеличению угонов также способствует повышение цен на автомобили и уменьшение предложения. Поскольку в ближайшее время улучшения ситуации с поставками автомобилей и запчастей на российский рынок не предвидится, можно ожидать еще большего роста таких преступлений.