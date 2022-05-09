Восстановлено сообщение между Киевом и Полтавой (видео)

«Укравтодор» продолжает восстанавливать разрушенную войсками РФ инфраструктуру Украины. Сегодня, 9 мая 2022 года, возобновили сообщение между Киевом и Полтавой.

В частности, в Киевской области вблизи села Борщев на трассе М-03 открыли временную объездную дорогу рядом с разрушенным мостом через реку Трубеж. Движение по дороге разрешено как легковому, так и грузовому транспорту.

«Магистраль М-03 является одной из ключевых в стране. В кратчайшие сроки дорожники устроили через реку Трубеж семь водопропускных труб, грунт укрепили геотекстильной решеткой, на слой песка уложили щебеночно-песчаную смесь, сверху – асфальтобетонное покрытие и установили соответствующие дорожные знаки», – написал Министр инфраструктуры Александр Кубраков.