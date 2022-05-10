Плагин-гибридное купе Bentley Continental GT снова заметили на тестах

Британская марка продолжает разработку долгожданного плагин-гибрида

Издание Motor.es опубликовало шпионские фото прототипа гибридной версии купе Bentley Continental GT. Полностью лишенный камуфляжа автомобиль заметили в Южной Европе.

Разработка плагин-гибридной модификации популярной модели началась более четырех лет назад. Первые фото прототипа Continental GT Hybrid опубликовали в сети еще в сентябре 2018 года, но некоторое время информация о проекте отсутствовала.

Появление свежей серии снимков подтверждает, что работы продолжаются и у клиентов британского бренда будет возможность «насладиться непревзойденной производительностью в сочетании с высоким уровнем эффективности». От базовой модели электрифицированное купе можно отличить только по крышке зарядного порта на правом крыле. Также на фото видна прорезь в радиаторной решетке под какой-то датчик и цифра «12» за передним колесом. Обычно такой шильдик указывает на наличие двигателя W12.

Стоит отметить, что два предыдущих плагин-гибрида — Bentley Bentayga и Bentley Fyling Spur — используют 3,0-литровый V6 с двойным турбонаддувом, дополненный небольшим электродвигателем. На электротяге кроссовер и седан могут проехать около 40 км в измерительном цикле WLTP. Предполагалось, что такую же силовую установку получит и купе.

В начале 2022 года марка объявила, что к концу десятилетия полностью перейдет на электромобили. А также пообещала выпускать по одной новой батарейной модели в год. Уже известно, что в их число войдет возрожденный Bentley Mulsanne и удлиненная версия Bentley Bentayga.