SAIC представил новый кроссовер Roewe RX5

На китайском рынке Roewe RX5 нового поколения появится во второй половине 2022 года

Принадлежащая SAIC Motor китайская марка Roewe представила второе поколение кроссовера RX5. Внешнее сходство с Volkswagen Tiguan осталось в прошлом. Экстерьер кроссовера полностью переработан. Теперь это «агрессивный» автомобиль с огромной радиаторной решеткой и заваленными задними стойками. Уже в базовой комплектации кроссоверу положена полностью светодиодная оптика и 20-дюймовые колесные диски.

Со сменой поколений Roewe RX5 стал не только агрессивнее, но и крупнее. Габаритная длина выросла с 4556 до 4655 мм, а колесная база — с 2708 до 2765 мм. В ширину он достигает 1890 мм, в высоту — 1664 мм.

В салоне бросается в глаза огромный широкоформатный экран на передней панели. Дисплей диагональю 27 дюймов объединил в одно целое приборную панель и мультимедийную систему. Но самое интересное — его можно сдвигать в сторону переднего пассажира. Диапазон перемещения — 300 мм.

Мультимедийная система с оболочкой Zebra Zhixing Venus R, 5G, беспроводным обновлением и голосовым управлением, включая климат-контроль и панорамную крышу. За доплату предложены камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и ряд других электронных «ассистентов».

Пока представлена только базовая версия Roewe RX5 с 1,5-литровым турбированным мотором отдачей 188 л.с. и 300 Нм крутящего момента. Работает агрегат с связке с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя мокрыми сцеплениями и передним приводом.

Позже обещают гибридный Roewe eRX5 с тем же мотором, дополненным 79-сильным электродвигателем, и литий-железо-фосфатной тяговой батареей. Емкость аккумулятора не уточняется.