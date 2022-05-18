Британцы подготовили бюджетного конкурента Volkswagen ID.3 (фото)

К выходу на европейский рынок готовится электрический хэтчбек MG CyberE. Официальный дебют новинки запланирован на конец текущего года, а пока в сети показали снимки первых экземпляров модели.

Известно, что разработкой электрокара занимались британские и китайские инженеры, а его производство наладят на заводе концерна SAIC. При этом ключевым рынком для данной модели станет Европа. Там она составит конкуренцию популярным Nissan Leaf и Volkswagen ID.3.

MG CyberE построен на новой модульной платформе, созданной специально для электромобилей, которая поддерживает автопилот 3-го уровня, интеллектуальную кабину и возможность подключения 5G. Новинка выполнена в текущем языке дизайна марки и получила узкие светодиодные фары, покатый капот, бампер с широким воздухозаборником, аэродинамические колеса и широкую линию остекления.

Электромобиль выйдет на рынок в двух вариантах – с одним электромотором, расположенным на передней оси, мощностью 180 л.с. или двумя моторами с суммарной отдачей 288 л.с. Запас хода до 400 км обеспечит батарея на 70 кВтч. В продажу новинка поступит в конце этого или начале следующего года по цене 25 тысяч долларов.