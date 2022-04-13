Правительство выделили полмиллиарда гривен на ремонт дорог (видео)

Несмотря на войну, в Украине продолжаются запланированные ранее работы по восстановлению дорожной инфраструктуры и текущему ремонту автотрасс. Это касается регионов, в которых не ведутся активные боевые действия, и деоккупированных территорий.

Как сообщил на брифинге премьер-министр Украины Денис Шмигаль, правительство дополнительно выделило на эти работы 490 миллионов гривен. Большая часть средств будет освоена в освобожденных от оккупантов областях страны. Также чиновник отметил, что ранее на восстановление инфраструктуры в этих регионах был выделен 1 млрд гривен. Из них 400 млн грн направлено для Киевской области, по 250 млн грн – для Сумской и Черниговской, и 100 млн гривен – для Житомирской.