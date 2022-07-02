Сгоревший корабль с автомобилями, масштабное ДТП и новейший ЗРК - главные новости недели

За текущую неделю (с 24 июня) произошло немало интересных событий. Мы собрали для вас самые популярные публикации сайта autocentre.ua за прошедшие семь дней.

То «хлопок», то кто-то курит где не стоит, то еще какая-то напасть. Но можно сказать наверняка, что на россии «пороблено». Вот еще один тому пример. Плыл себе корабль, вез машины из Японии в рассею и только взял курс на эту проклятую землю, как машина, которая до того ездила и не ломалась, сама загорелась. И так говорят хорошо полыхало!

Пока на заправках то появляется, то снова исчезает бензин и дизель тема электромобильности все больше увлекает ум украинцев. Но скептики все еще считают, что главным недостатком электромобилей остается ограниченный пробег и время зарядки. Тем не менее, новый тип батарей, созданных китайцами, позволят пересечь границу пробега на одной зарядке в 1000 км.

Еще одна новая любовь украинцев – пикапы. Год назад подобные машины требовались только для хозяйственных нужд. Но сегодня каждый украинец стремится найти для ВСУ такой практический «бандеромобиль». И вот совсем скоро появится новый из Германии.

Еще один интересный вопрос, который порадует украинцев – IRIS-T. Этот «цветочек» способен закрыть небо и обеспечить покой тем, кто спит на месте. Она видит воздушную угрозу в 250 км.

И даже в странах, где царит мир, и не ведутся бои, угрозы могут подстерегать водителей. Как например в США, где автопоезд заглох прямо на переезде железнодорожного пути. Хэппи энд все же был – никто не пострадал. Хотя здоровенный SUV с автовоза от удара взлетел в воздух…

Итак, будьте внимательны, берегите свою жизнь. Верьте и помогайте нашим ВСУ. Больше новостей об усилиях украинцев читайте в нашем разделе «Кроки до перемоги».