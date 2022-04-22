На рынок выходит существенно обновленное автобусное шасси Mercedes-Benz OC 500

На днях компания Daimler Buses презентовала обновленное автобусное шасси Mercedes-Benz OC 500, предназначенное для установки кузовов от сторонних производителей. Шасси отвечает экологическим стандартам Евро 6Е, отличается повышенным уровнем безопасности и улучшенной топливной экономичностью.

Начнем с того, что шасси Mercedes-Benz OC 500 предлагается в двух вариантах: RF (Raised Floor) для высокопалубных автобусов и LE (Law Entry) для машин с низким уровнем входа. Все они получили систему помощи при торможении пятого поколения ABA 5 (Active Brake Assist), которая с помощью радаров автоматически задействует тормоза в случае угроза столкновения или наезда, вплоть до полной остановки.

На модели RF доступна и система адаптивного круиз-контроля ACC, которая поддерживает заданную скорость до впереди идущего автомобиля. Она также имеет функции Stop-and-Go и Stop Assist, которая расширяет диапазон скоростей, в которых работает ACC, что особенно удобно при езде в тянучках. Эта система работает только с полностью автоматической 8-ступенчатой КП MB GO 250-8 PowerShift.

В качестве опции устанавливается еще одна фирменная система активной безопасности – Sideguard Assist, которая с помощью радаров сканирует слепые зоны, в частности при правом повороте, и в случае обнаружения пешеходов или велосипедистов подает водителю визуальные и тактильный (через сиденье) сигналы.

Новые шасси также позволяют снизить расход топлива. Так, за доплату предлагается система Predictive Powertrain Control – предикативного круиз-контроля, которая подстраивает работу автоматической трансмиссии под конкретную топографию местности, в том числе задействую функцию движения накатом EcoRoll. Кроме того, экономичности способствует интеллектуальная система управления бортовой электроникой и электрикой. Это, например, подзарядка АКБ в режиме рекуперации, система измерения давления в каждой шине – TPMS.

Что касается повышения водительского комфорта, то здесь, прежде всего, отметим многофункциональный руль, многофункциональный ключ, заменяющий привычный ключ зажигания, щиток приборов с новым центральным дисплеем, а также датчики дождя и света уже в стандарте.

Шасси Mercedes-Benz OC 500 RF предлагаются в двух- и трехосном исполнениях и оснащаются турбодизелями OM 936 и OM 470, мощностью от 299 до 456 л.с. Коробка передач либо механическая MB GO 190 или автоматическая: MB 250-8 PowerShift или ZF Ecolife 2 с гидротрансформатором.

А для шасси Mercedes-Benz OC 500 LE доступен только двигатель OM 936 (299 – 354 л. с.), работающий с автоматом PowerShift. Еще раз подчеркнем, что все турбодизели отвечают экологическим стандартам Евро 6Е.