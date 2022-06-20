Rosenbaurer презентовал пожарную автолестницу на серийном электрическом шасси

На выставке аварийно-спасательной техники Interschutz 2022, которая открылась в Ганновере 20 июня, известный производитель пожарной техники Rosenbaurer представляет первую в мире автолестницу на серийном электрическом шасси. Модель L32A–XS построена на базе грузовика Volvo FE Electric (4х2). Машина приводится в движение двумя электромоторами суммарной постоянной мощностью 225 кВт. Их питают три блока батарей – каждый емкостью по 66 кВт.ч. В качества коробки отбора мощности используется дополнительный электродвигатель – с пиковой мощностью 100 кВт.

Лестница с рабочей высотой 32 м оснащена спасательной корзиной грузоподъемностью 500 кг, которая приспособлена также для транспортировки инвалидной коляски. Корзина укомплектована водометом с ручным или дистанционным управлением. Управление аутригерами, выдвижением и поворотом лестницы возложено на джойстики и цветной жк-дисплей. За работой спасательной корзины в слепой зоне (например, за зданием) оператору помогает наблюдать камера. А вот фирменная система Сross Control автоматически стабилизирует корзину при вертикальном и горизонтальном перемещении лестницы.

А теперь важный вопрос – на сколько же хватает батарей при работе? Компания Rosenbaurer заверяет, что заряженных аккумуляторов достаточно для работы по одному из двух сценариев. Сценарий А – проезд по маршруту длиной 8 км (туда и обратно), две подъемных операции плюс два цикла движения. Цикл включает поворот лестницы на 90 град., выдвижение ее до максимального значения и после перерыва в 20 секунд возврат в исходное положение. И так 8 – 10 раз. При этом осветительная мачта может работать в течение часа.

Сценарий В – проезд по маршруту длиной 20 км, две подъемных операции, пять циклов движения, с повтором 3 – 4 раз. Плюс час работы осветительной мачты. В крайнем случае батареи можно медленно подзаряжать во время работы лестницы при наличии источника питания. В штатной ситуации батареи заряжаются постоянным током – мощностью до 150 кВт или переменным – 22 кВт, с помощью стандартного разъема CCS Combo Type 2.