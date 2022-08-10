Каждый третий новый городской автобус в Европе не имеет вредных выбросов

В период с января по июнь 2022 года доля машин с нулевым уровнем выбросов (аккумуляторных и на топливных элементах) на европейском рынке городских автобусов составила 30 процентов, что больше, чем за аналогичный период 2021 года — 22,8% и тем более 2020 года — 15,1%.

В первой половине 2022 года в Европе было зарегистрировано 1768 электрических автобусов. За весь 2021 год — более 3000 электробусов, из них 1393 в первом полугодии. С учетом первого и второго кварталов 2021 и 2022 годов количество регистраций увеличилось на 27% .

Согласно данным Chatrou CME Solutions, 64,5% всех городских автобусов в 26 странах теперь имеют альтернативную трансмиссию (59,4% за весь 2021 год и 52,5% за весь 2020 год). Доля гибридных автобусов снижается: с 24 до 14%, что «вызвано переходом на электробусы (Германия) или на газовые автобусы (Испания и Италия)», отмечает консалтинговая фирма.

Великобритания лидирует в списке стран, где зарегистрировано наибольшее количество электроавтобусов — 350. За ней следует Германия с 246 ед., затем Франция с 236 ед. В целом рынок городских автобусов в Европе упал на 6% — до 6019 ед. в первой половине 2022 г. (6,401 ед. в первой половине 2021 года).

Голландский производитель VDL снова у руля крупнейших продавцов электробусов в Европе. В первой половине 2022 года им было реализовано 242 машины. За ним следует компания BYD-ADL с 221 ед. А на третьем месте — Yutong, поставивший 217 электробусов. А далее идут Mercedes-Benz с моделью eCitaro, Iveco Bus и MAN. А вот Solaris, который лидировал на рынке электробусов в Европе в 2021 году (а также в 2020-м) занимает лишь седьмое место. В любом случае польский производитель по-прежнему лидирует по количеству регистраций в период с 2012 по июнь 2022 года — с 1225 ед., а на втором месте — VDL с 1211 ед.

Эти цифры основаны на данных, собранных и проанализированных Chatrou CME Solutions. Рассмотренные страны: EU27 + Великобритания + Исландия + Норвегия + Швейцария (статистика по Сербии, Венгрии и Болгарии за первое полугодие пока недоступна).