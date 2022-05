Автомобилям марки FUSO исполнилось 90 лет

В мае 1932 года появился первый автомобиль японской марки FUSO. Им стал первый бензиновый автобус Mitsubishi, под индексом B46, изготовленный на судоверфи Kobe Shipyard, принадлежащей компании Mitsubishi Shipbuilding Co. Ltd. В настоящее время это Mitsubishi Heavy Industries Ltd. Автобус длиной 7 м имел 38 мест и комплектовался 6-цилиндровым 7-литровым двигателем мощностью 100 л. с.

Красивое имя FUSO машина получила в честь первой поставки в адрес Министерства путей сообщения. А название это было выбрано из предложений сотрудников, в данном случае – инженера верфи.

Аргументов для этого было более чем предостаточно. Во-первых, это слово «подходит для представления Японии». Во-вторых, это простое японское имя, которое символизирует Японию и марку Mitsubishi. И в-третьих, «имеет гладкое и знакомое звучание, которое хорошо запоминается». Первоначально словом Fuso называли большое священное дерево, которое находилось на месте восхода солнца в Китае. Также известно, что оно использовалось как синоним Японии в Древнем Китае. Теперь же этим словом именуют цветок гибискуса.

Производитель Mitsubushi Fuso Truck and Bus Corporation (MFTBC) был образован после того как Mitsubishi Motors Corp. в 2003 году отделило свое подразделение коммерческих автомобилей от бизнеса легковых машин, в то время принадлежащего Daimler Chrysler. Весной 2006 года MFTBC присоединилась к грузовому подразделению, организованному в рамках Daimler Chrysler. В настоящее время компания – неотъемлемая частью Daimler Truck AG, которому принадлежит 89,29% акций. Сегодня MFTBC является одним из ведущих производителей коммерческих автомобилей в Азии, который поставляет свою продукцию в более чем 170 стран.

Отметим, что в 2017 году FUSO запустила первый в Японии серийный малотоннажный грузовик eCanter, возглавив электрификацию коммерческого транспорта. А два года спустя началось производство модели Super Great – первого в Японии грузовика тяжелого класса, оснащенного технологией автоматизированного вождения 2-го уровня.