Как автобус стал культурным наследием ЮНЕСКО

Этот удивительной красоты автобус Mercedes-Benz LO 1112 cегодня демонстрируется в фирменном музее легендарной марки в Штутгарте. Машина была привезена из далекой Аргентины 22 года назад. Ее отличительной особенностью является кузов, оформленный в уникальном художественном стиле fileteado porteno.

Представляющий собой хитросплетение различных узоров он появился еще на аргентинских каретах в конце XIX века. Это не только привлекало внимание, но и являлось эффективным противоугонным средством, так как каждая работа была неповторимой.

В последующем данный стиль перешел и на автобусы. Однако в 1975 году местные власти запретили его использовать на на транспорте, взявшись за стандартизацию оформления. И этот запрет был снял только в мае 2006 года. Интересно, что fileteado porteno в декабре 2015 года был признан всемирным культурным наследием ЮНЕСКО, наравне с танго, получившим этот статус в 2009 году.

Представленный в музее автобус был изготовлен на заводе Mercedes-Benz в Буєнос-Айресе, старейшем зарубежном предприятии марки, образованном 70 лет назад. Шасси LO 1112 поставлено из Германии. Оно имеет характерную для грузовиков Mercedes-Benz 50-х гг. кабину с полукруглым укороченным капотом.

Индекс расшифровывается следующим образом: L – Lastwagen (c нем. «грузовик»), O – Omnibus, 11 – полная масса в тоннах, 12 – мощность двигателя лошадиных силах, без последнего нуля, т. е. 120 л. с. Всего с 1965 по 1973 гг. было произведено 5 338 таких шасси.

Данный автобус был приобретен местным перевозчиком Гектором Прито в 1969 году и эксплуатировался на 6-м маршруте в Буэнос-Айресе вплоть до списания в 1984-м.

Одной из отличительной деталью его кормы является портрет Карлоса Гарделя – известного аргентинского актера, певца и композитора, который стал самой выдающейся фигурой в истории танго.

В 1999 году автобус LO 1112 был восстановлен до первозданного вида и отправлен через океан в Штутгарт. На открытии нового музея Mercedes-Benz в мае 2006 года присутствовал и первый владелец машины, которого пригласили в качество почетного гостя вместе с семьей.

Можно только догадываться, какие чувства нахлынули на Гектора Прито, когда он увидел свое детище в экспозиции. Особенно трогает табличка на заднем бампере, с надписью Gracias Hector («Спасибо Гектор», сделанная в благодарность его клиентами перед отправкой автобуса в Европу.