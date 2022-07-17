Как магистральные тягачи перевели на коммунальную службу

Сегодняшние реалии вынуждают многих владельцев магистральных тягачей осваивать грузоперевозки иного типа. Речь идет о коммунальной сфере, а если точнее, то об автомобилях-мулососах, которые используются для очистки сливных ям. В последнее время такие машины довольно часто встречаются на отечественных дорогах. И очень часто бывшие седельные тягачи, которым вместо седельно-сцепных устройств монтируют на рамы цистерны различной кубатуры.

Мы собрали довольно интересную подборку таких переделок. Как видно, это тягачи самых разнообразных марок и годов выпуска. Начнем с трехосного MAN TGХ 25.540 (6х2) (см. фото в заголовке), который судя по шильдику на топовой, самой высокой кабине оснащен 540-сильным двигателем.

Также эффектно смотрится и этот ярко-красный Renault Premium 4х2, укомплектованный турбодизелем мощностью 460 л. с.

А вот еще один бывший «седельник» MAN – только уже модель TGS 18.440 колесной формулы 4х2.

«Королева дорог» – Scania также не брезгует работой в качестве мулососа – в данном случае это модель 124С, укомплектованная 360-сильным мотором.

Из представителей грузовой «большой семерки» также нельзя не отметить машины IVECO Stralis 400Е5 и DAF CF 75.310, также задействованные в очистке города.

Также интересен и бывший магистральный Volvo FH с самой просторной кабиной Globetrotter XL и колесной формулой 6х2 – со средней подьемной осью.

И наконец представляем самый свежий наш улов на столичных дорогах – бывший седельный тягач МАЗ, который теперь работает в аварийной службе по вывозу нечистот.