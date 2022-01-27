Как производитель роскошных авто стал делать и грузовики

Известная итальянская автомобильная фирма Isotta Fraschini была образована в Милане 27 января 1900 года. Ее основали предприниматели Чезаро Изотта и братья Фраскини.

Поначалу она занималась сборкой автомобилей других французских производителей, в частности Renault.

А в 1903 году она выпустила первую легковую машину собственной разработки – с 4-цилиндровым двигателем в 22 л. с. И уже в 20-е годы компания стала одним из ведущих производителей самых престижных, роскошных автомобилей.

Гораздо менее известна другая сторона медали: Isotta Fraschini производила также грузовики и автобусы, в основном для внутреннего рынка. Первый коммерческий автомобиль она построила в 1906 году. Это был автобус на базе легковой машины, предназначенный для обслуживания отелей. Автобусы такого типа она выпускала и позже.

В 1911 году компания начала изготовление серии двухтонных грузовиков GM3 в 20 л. с. К концу 1914 года начались поставки их в армию – уже с моторами в 30 л. с. А на следующий год войска стали получать модели 16 и 16A грузоподъемностью соответственно 3,5 и 4,0 т.

В 1916 году на стандартном двухтонном шасси Isotta Fraschini английский инженер Чарльз Джарротт разработал броневик. Машина была вооружена двумя пулеметами 7,62 мм и имела броню 4 – 6 мм. Максимальная скорость составляла 60 км/ч.

После окончания Первой мировой в 1918 году компания прекратила выпуск грузовиков. И только глобальный экономический кризис, когда спрос на роскошные авто упал, вынудил фирму возвратится к производству грузовых машин.

Поначалу это были модели с лицензионными дизелями фирмы MAN. А с 1936 года развернулся выпуск двух базовых дизельных грузовиков собственной разработки. Это были трехтонки D65 (65 л. с.) и 80-сильные пятинонки D80. Первый из них имел кабину над двигателем, разработанную известной итальянской дизайнерской фирмой Caproni.

В годы Второй мировой фирмы Isotta Fraschini, естественно, стала работать на армию. Она выпускала для нее автомобили D65UBB грузоподъемностью 3,5 т. На них стоял бензиновый 4-цилиндровый двигатель в 80 л. с., с зажиганием от магнето. Кабина над двигателем была разработана компанией Zagato.

После войны, оставшись без армейских заказов, компания оказалась в тяжелом финансовом положении. В 1946 году она стала выпускать дизельные грузовики на 4,5 т, внешне не отличающиеся от трехтонки Fiat 626.

Делали и автобусы, причем, что интересно, некоторые их них ушли на экспорт в Индию. Но все эти машины в конечном итоге не помогли фирме удержаться на плаву. В январе 1948 года суд вынес решение о ее ликвидации и на следующий год выпуск автомобилей прекратился.

Грузовое отделение фирмы отошло к машиностроительной компании Breda. В 1958 году та сделали попытку оживить марку Isotta Fraschini. Был разработан современный по конструкции тяжелый грузовик D160 – c 6-цилиндровым двигателем в 10,2 л мощностью 155 л. с.

Создали и автобус с подпольным турбодизелем и автоматической КП. Однако все это не принесло успеха, и история автомобилей Isotta Fraschini завершилась. Последний из них был выпущен в 1959 году.