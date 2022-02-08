Как в Одессе организовали автосборочное производство

Создание в Одессе автомобильного производства началось с правительственного постановления №7504 от 8 февраля 1945 года. В результате был создан Одесский автосборочный завод, которое поначалу занимался изготовлением грузовиков из машинокомплектов, поставленными по ленд-лизу из США. Это были машины марок Dodge, Studebaker, Ford и Сhevrolet. А уже в 1946-47 гг. начался выпуск одноосных прицепов-роспусков для автомобилей.

Важной вехой в истории завода стал выпуск автомобилей-самосвалов ГАЗ-93, который развернулся в конце 1948 года. Шасси самосвала было создано на базе бортового грузовика ГАЗ-51. Раму его укоротили на 320 мм, а взамен стандартного буксирного прибора сделали два крюка на концах продольных балок рамы. Вместо компрессора для накачки шин установили коробку отбора мощности для привода подъемного механизма. Для «запаски» на раме места на раме уже не оставалось и колесо закрепили вертикально на задней стенке кабины. Туда же перенесли задний фонарь и номерной знак.

Самосвал имел металлическую платформу коробчатого типа, с задней разгрузкой, полезный объем которой составлял 1,65 м куб. Но для перевозки легковесных грузов его можно было легко увеличить: ведь на боковых стенках имелись скобы для крепления дополнительных бортов. Задний борт открывался вверх, а при откидывании назад он позволял перевозить длинномеры.

Грузоподъемность самосвала ГАЗ-93 на дорогах с твердым покрытием достигала 2,25 т, а на грунте – 1,75 т. Время подъема кузова составляло 10 с, а опускания – на секунду меньше. Бензиновая «шестерка» (3,48 л; 70 л. с.) разгоняла машину до 70 км/ч.

Первоначально самосвал, как и базовый грузовик, имел деревометаллическую кабину типа ГАЗ-81Д, но позже ее заменили на цельностальную – ГАЗ-81Б, хотя двери сохранили деревянный каркас.

В 1955 году начался выпуск самосвала ГАЗ-93А. Он имел шасси, унифицированное с модернизированным грузовиком ГАЗ-51А. А на следующий год появилась и его версия – ГАЗ-93Б. Она имела грузовую платформу увеличенной емкости – 3,2 м куб., которая, что интересно, закрывалась специальной крышкой.

Еще в 1955 году изготовили юбилейный, 100-тысячный самосвал. А в 1957 году предприятие вышло на рекордный показатель, выпустив за этот год 21 530 таких машин. Однако 17 апреля следующего года вышло правительственное постановление № 422 о прекращении выпуска самосвалов в Одессе. Руководство отрасли решило перенести их производство на предприятие в городе Саранск.

Последний ГАЗ-93 вышел из ворот «ОдАЗа» в 1959 году. И завод получил новую специализацию – производство прицепной автотехники. В 1959 – 1964 гг. он выпускал полуприцепы-фургоны грузоподъемностью 7 т. После реконструкции, в период 1964 – 82 г. постоянно расширял гамму продукции и объемы производства. А настоящий «звездный час» наступил в 1989 году, когда предприятие начало изготавливать широкую гамму рефрижераторов и изотермической автотехники. Но это уже совсем другая история.