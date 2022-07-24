Как в Украине работает реанимобиль-долгожитель из США

Еще в начале 2000-х в Украину прибыли американские реанимобили на базе модели Сhevrolet Express. Их кузова были переоборудованы специализированной компанией Southern Emergency Vehicles Inc. Из г. Лагранж (штат Джорджия).

Прошли годы, и, что интересно, по крайне мере один из них продолжает работать в одной из больниц Киева. В нашем случае это машина с обычной черной решеткой радиатора и квадратными фарами, хотя в данной партии были и автомобили с хромированной облицовкой и двухэтажной светотехникой удлиненной формы.

Если говорить о базовом шасси, то это модель Сhevrolet Express первого поколения, которая выпускалась в 1995 – 2002 гг. Она пришла на смену Сhevrolet Van образца 1971 года. Впервые за четверть века легкий развозной фургон от General Motors получил полностью новый дизайн. Передняя ось была смещена вперед на 25 см, что позволило понизить входную ступеньку и уменьшить моторный кожух в салоне.

Предлагались три версии по грузоподъемности – модель 1500, 2500 и 3500, соответственно на 500, 750 и 1000 кг. Покупатель также мог выбрать одну из двух колесных баз – 135 или 155 дюймов. Помимо грузовых фургонов выпускались микроавтобусы на 8 и 12 мест, а также особо длинные, 15-местные. Также в линейки были и шасси с кабиной для установки различных кузовных надстроек.

В качестве силового агрегата базовым являлся 4,3-литровый бензиновый мотор V6 cемейства Vortec, развивающий 195 л. с. и 339 Нм. Он работал в паре с 4-ступенчатым «автоматом» и расходовал в городе 15,7 л на 100 км. Опционально предлагались и более мощные двигатели Vortec V8 – рабочим объемом 5,0 л (220 л. с. и 386 Нм), 5,7 л (250 л. с. и 454 Нм) и топовый 7,4-литровый на 290 «лошадок» и 556 Нм. За доплату был доступен и турбодизель EFI V8 – 6,5 л (190 л.с. и 522 Нм).