Как в Украине работают норвежские автобусы

Сегодня на отечественном рынке можно встретить довольно много подержанных автобусов из Скандинавии. На днях в Киеве была замечена довольно редкая у нас машина норвежской марки Vest Buss AS. Это междугородная модель Vest Contrast на шасси Volvo B7R, выпущенная в 2007 году. Она привлекает внимание интересным дизайном передней маски кузова – с небольшими линзами-фарами, расположенными друг над другом, по три с каждой стороны.

Такие автобусы имеют длину от 10,65 до 12,75 м и вмещают от 39 до 55 мест для сидения. В салоне установлено двойное остекление. Турбодизельный двигатель Volvo соответствует стандартам Евро 3/Евро 4 и развивает 290/310 л. с. Подвеска колес – пневматическая. Эти машины также можно встретить с моторами Scania и IVECO.

Норвежский производитель автобусных кузовов Vest Karosseri AS был образован еще в 1965 года, а два года спустя изготовил свою первую модель. В 2002 году 35% его акций приобрел бразильский производитель автобусов Busscar и компания получила название Vest Busscar, которое в 2006-м сменило новое – Vest Buss AS.

В 2009-м фирма стала официальным представителем известного автобусного объединения Irisbus (IVECO, Renault) в Норвегии и Швеции. А на следующий год было принято решение прекратить собственный выпуск автобусов и в начале 2011 года кузовное производство передали другой компании – Vidre AS.