На дорогах замечен редкий в Украине грузовик Volkswagen

Этот довольно редкий сегодня среднетоннажник приехал к нам из Бразилии, где и был собран. Машина Volkswagen L80 пришла на смену автомобилю MAN G90, разработанному на базе VW LT и снятому с производства в 1993 году.

Volkswagen L80 получил ту же самую кабину, однако внешне отличался решеткой радиатора, фарами и передним бампером. При полной массе 7,5 т шасси обладало довольно высокой грузоподъемностью – до 3270 кг. Покупателям предлагались три колесные базы на выбор: 3300, 3900 или 4300 мм. Габаритная длина варьировалась от 6390 до 7792 мм.

А вот двигатель был только один – 4-цилиндровый MWM (Евро 2) рабочим объемом 4,3 л и мощностью 138 л.с. (430 Нм при 1600 – 2000 об/мин). Коробка передач – механическая, 5-ступенчатая.

В стандартное оснащение автомобиля входили сдвоенные задние колеса, тахометр, вентиляционный люк в крыше, моторный тормоз, задние противотуманки и гидроусилитель руля. Машина комплектовалась шинами размерности 215/75 R17,5 и 150-литровым топливным баком, что обеспечивало запас хода до 1000 км. Максимальная скорость составляла 115 км/ч.

Трехместная кабина окрашивалась в один из четырех цветов: белый Star White, желтый Shanghai Yellow, красный Daytona Red и голубой Bahama Blue.

В 2000 году поставки Volkswagen L80 в Европу прекратились из-за ужесточения экологических стандартов. А вот в Бразилии машина продолжала выпускаться под названием Delivery.