Событие На газе и электричестве - грузовик Volvo ECT опередил свое время (видео)

На Международном салоне коммерческих автомобилей RAI, который проходил в Амстердаме в середине февраля 1996 года, сенсацию вызвал представленный на стенде фирмы Volvo необычный грузовик будущего – под названием ECT. Эта аббревиатура расшифровывалась как Environmental Concept Truck, что можно перевести как «Экологически чистый концептуальный грузовик».

По замыслу эта 15-тонная машина была предназначена для развозных работ в городских условиях. Она представляла лишь часть обширной программы компании Volvo по перспективному развитию конструкции автомобилей.

Силовая линия грузовика ECT базировалась на гибридной технологии. Главным источником энергии была работающая на этаноле газовая турбина с интегрированным высокооборотным генератором. А тот питал электромоторы, расположенные на задней оси. Их суммарная мощность составляла 190 л. с.

Такое конструктивное решение позволяло снизить примерно на 90% вредные выбросы СО2 по сравнению с обычными дизельными двигателями. А при работе на коротких дистанциях, до 25 км, когда электромоторы могли питаться только от батарей, вредная эмиссия вообще была равно нулю.

Важной задачей, стоявшей перед создателями машины, было облегчить вождение по узким городским улочкам и проездам. Для этого сделали управляемыми не только передние, но и задние колеса, что уменьшало радиус поворота и тем заметно улучшало маневренность. А с целью сделать более удобной погрузку и выгрузку применили пневматическую подвеску, которая могла опускать автомобиль пониже. В ночное время улучшали видимость ультрафиолетовые лампы, встроенные в LED фары головного света.

Кузовные панели грузовика ECT были выполнены из алюминия, не подверженного коррозии, что обеспечивало длительный срок эксплуатации. Интересно и то, что после ее завершения почти все компоненты автомобиля были пригодны для вторичной переработки.

Компания Volvo cоздала также концептуальный автобус – ECB (Environmental Concept Bus). Шасси и силовая установка у него по конструкции были такими же, как и на грузовике ECT. А специально разработанный алюминиевый кузов с усиленными передними и задними частями, был рассчитан на 80 пассажиров. Габаритная длина машины – 10,7 м. Полная масса – 15 т.

Водительское кресло, в отличие от грузовика ЕСТ, располагалось не слева, а по центру кокпита. И благодаря большой площади остекления водитель имел хороший обзор в обе стороны. А наблюдение за задней полусферой, как и на грузовике, обеспечивали встроенные видеокамеры. Наружные зеркала, подверженные повреждениям в условиях интенсивного трафика, стали ненужными.

Модели ECT и ECB не были прототипами серийных машин, но ряд технических решений, воплощенных в них, сегодня уже используются на моделях, производимых компаниями Volvo Trucks и Volvo Buses.