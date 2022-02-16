На выставке "Агро Весна 2022" показали интересную спецтехнику

На выставке «Агро Весна 2022», которая проходит в столичном МВЦ с 15 по 17 февраля, широко представлены помимо тракторов, автомобилей и прицепной техники также и различные погрузчики.

Начнем с фронтального погрузчика Changlin 935F, который имеет грузоподъемность 3000 кг, ковш объемом 2 кубометра и максимальную высоту выгрузки по пальцу 3890 мм (при 45 град. – 2934 мм).

Максимальная сила тяги составляет 105 кN, а отрыва – 96 кN. Операционная масса – 10 200 кг. Машина оснащена турбодизелем Deutz мощностью 125 л.с. (450 Нм) и гидравлической трансмиссией Power Shuttle – c тремя передачами вперед/назад.

Рядом с ним экспонируется телескопический погрузчик WeLift T30 D-68. Он рассчитан на грузоподъемность 3000 кг и оснащен ковшом на 2 м куб. Максимальная грузоподъемность по вертикали при вытянутой стреле составляет 2300 кг, а по горизонтали – 1100 кг. Угол разгрузки – 37,5 град. Максимальная высота разгрузки – 6800 мм. Машина укомплектована 3,9-литровым дизельным двигателем Yunnei мощностью 105 л.с. и двухступенчатой коробкой передач Power Shift.

Заслуживает внимание и телескопический погрузчик Everun ER 2500 F на 2500 кг. Он имеет однокубовый ковш и максимальную силу тяги и отрыва – 37 кN и 55 кN соответственно. Максимальная высота разгрузки составляет 4500 мм. При этом скорость подъема стрелы – 4,8 сек. Машина может преодолевать подъемы крутизной до 25 град. Погрузчик оснащен 3,85-литровым дизелем Xichai мощностью 72 л.с. и двухступенчатой реверсивной трансмиссией Power Shift.

Неподалеку находится и его младший брат – погрузчик Everun ER408. Его грузоподъемность – 800 кг, объем ковша – 0,48 м куб., максимальная высота разгрузке прпи угле 45 град. – 21 20 мм. Машина комплектуется дизельным двигателем Changchai в 27,2 л. с. Максимальная скорость составляет 20 км/ч. Радиус разворота – 4800 мм.

На «Агро Весна 2022» также демонстрируются и телескопические погрузчики марки JCB. Один из них – модели 541-70 Agri имеет грузоподъемность 4100 кг и максимальную высоту подъема 7,0 м. Максимальный вылет вперед составляет 3,7 м. Машина оснащена двигателем мощностью 130 л.с.

Вторая представленная модель JCB – поменьше, 520-40 Agri. У нее грузоподъемность составляет 2000 кг, а максимальная высота подъема – 4,04 м. Максимальный вылет стрелы – 2,59 м. Эта машина оборудована 55-сильны дизельным двигателем.

Посетители выставки также могут ознакомиться и с мини-погрузчиком с радиальным подъемом стрелы – GEHL R190. Грузоподъемность его – 862 кг, а с противовесом – 957 кг. Опрокидывающая нагрузка – 1724 кг. Вес – 3121 кг. Максимальная высота разгрузки – 3061 мм. Машина оснащена 3,3-литровым дизельным двигателем Yanmar мощностью 70 л. с. Максимальная транспортная скорость – 20,1 км/ч. Радиус поворота – 1,13 м.