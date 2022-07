Событие Новые функции приложения IVECO ON Easy Way облегчат жизнь дальнобойщикам

Компания IVECO представила новые функции мобильного приложения IVECO ON Easy Way, разработанного для водителей грузовиков IVECO S-Way. Новые функции позволяют с помощью смартфона управлять различными бортовыми системами и обеспечивают доступ к большому количеству цифровых услуг IVECO ON.

Новая версия содержит полезные push-уведомления о техническом состоянии транспортного средства и информацию о пользователе. Они также информируют водителя о любых оповещениях диспетчерской и обновления Over the Air, помогая предотвратить поломки и максимально увеличить время работы транспортного средства. Уведомления, как и в других приложениях, появляются на смартфоне, помеченные красной точкой, а также могут быть прочитаны в информационно-развлекательной системе.

Кроме того, push-уведомления теперь интегрированы с IVECO Driver Pal. Так что, когда водитель голосом активирует удаленную команду, такую как настройка климат-контроля или обогревателя через Amazon Alexa, теперь можно получить подтверждение через push-уведомление в приложении Easy Way.

Другие новые функции предназначены для облегчения взаимодействия – быстрого подключения к транспортному средству без необходимости поиска и ввода вручную VIN-номера грузовика. Теперь это можно сделать просто с помощью приложения для чтения QR-кода, показанного в разделе «Транспортное средство» информационно-развлекательной системы грузовых автомобилей IVECO S-Way. Приложение IVECO ON Easy Way также усовершенствовало функцию для подключения микрофона Alexa и использование голосового драйвера IVECO Driver Pal.

Приложение IVECO ON Easy Way было представлено на IVECO S-Way с момента его запуска на рынке в 2019 году и постоянно развивалось с улучшениями и добавлением новых функций и цифровых сервисов. К ним относится интеграция IVECO Driver Pal, позволяющая водителю управлять бортовыми системами посредством голосовых команд. В итоге он меньше отвлекается от дороги, что повышает безопасность.

Приложение также может использоваться для управления функциями кабины, такими как кондиционер, освещение и медиа, повышая комфорт водителя. Оно также предоставляет доступ к системе оценки стиля вождения, которая помогает повысить топливную экономичность и продлить ресурс автомобиля. Приложение IVECO ON Easy Way также подключает водителя непосредственно к службам удаленной помощи, в частности для обновления программного обеспечения. В случае поломки водитель может обратиться в службу поддержки IVECO Assistance Non-Stop. Кроме того, в приложении доступно полное Руководство пользователя IVECO.