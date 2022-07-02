 В Киеве замечен экзотический японский электромобиль

На днях на одной из столичных улиц корреспонденту «Автоцентра» удалось сфотографировать интересный электромобиль японского производства – Mitsubishi Minicab MiEV. Он имеет полукапотную компоновку и представляет компактный 4-местный вэн – длиной всего 3395 мм, шириной 1475 мм и высотой 1810 мм. Задние двери сделаны сдвижными, как в микроавтобусе.

Машина имеет грузоподъемность 350 кг (с двумя пассажирами) и приводится в движение 30-килловаттным электромотором, развивающий 196 Нм. Запас хода зависит от емкости литий-ионных аккумуляторов – 10,5 или 16 кВт.ч и составляет соответственно 100 или 150 км. От станции быстрой зарядки постоянным током в 50 кВт на заполнение батарей уходит 15 – 35 мин, а переменным током 100 В (15 А) на этот потребуется уже от 14 до 21 часов.

Заметим, что Mitsubishi Minicab MiEV дебютировал на Токийском автосалоне 2011 года и выполнен на базе модели Mitsubishi Minicab шестого поколения (образца 1999 года). В Японии подержанные машины предлагаются за 6 – 15 тыс. долларов, в зависимости от пробега и состояния.

Недавно один такой вэн продавался и в Украине – за машину 2012 года просили 8 тыс. долларов. Как видно по фото, машина оборудована мультимедиа с камерой заднего вида, а вот стеклоподъемники – с ручным приводом.