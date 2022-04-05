В разминировании освобожденных территорий саперам помогают бронеавтомобили украинского производства

Сегодня саперы ГСНС активно работают над разминированием населенных пунктов в Киевской области, освобожденных на днях от рашистских оккупантов. И в этом им помогает специальный транспорт украинского производства. Это пиротехнические машины легкого типа ПМ-Л, изготовленные на базе бронеавтомобиля «Козак-5» от известной столичной компании «Практика». Летом 2018 года ГСЧС закупила восемь таких машин.

ПМ-Л имеет сзади откидную с помощью гидропривода аппарельную дверь, за которой находится выдвижной, также при помощи гидравлики, стальной лоток с песком.

Последний как раз и предназначен для перевозки взрывоопасных предметов весом до 500 кг. Справа по борту, за подъемной роллетной дверью располагается все необходимое для работы саперов: бронежилеты, шлемы, катушки с проводом, огнетушители и специнструмент. Также можно задействовать лебедку самовытаскивания для подтягивания опасных предметов. Машина оборудована видеорегистратором, GPS-трекером и навигационной системой.

Полная масса ПМ-Л составляет 8765 кг. В основе Козак-5 лежит полноприводное шасси Ford F-550. Здесь установлен 6,7-литровый турбодизель мощностью 300 л. с., работающий в паре с автоматической 6-ступенчатой КП. Максимальная скорость составляет 120 км/ч.

И напомним еще раз три важных правила при обнаружении взрывоопасных предметов: не прикасаться, не поднимать и не перевозить!