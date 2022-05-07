В Украине замечен нетипичный седельный тягач Mercedes-Benz

На отечественных дорогах седельные тягачи Mercedes-Benz мелькают сплошь и рядом. В большинстве своем это магистральные модели тяжелого класса – Actros и Axor. Однако на днях в Киеве удалось заснять довольно редкий экземпляр – на базе среднетоннажника Atego.

Как можно увидеть на фото, это модель Atego 1322, т.е. рассчитанная на полную массу шасси 13 т и оснащенная двигателем мощностью 220 л. с. На кабине также видна маркировка BlueTec 5, что говорит о соответствии экологическим стандартам Евро 5.

Понятное дело, что работать со стандартным полуприцепом такому тягачу-малышу будет затруднительно – как из-за высоты своего седла, так и большой массы трейлера. Поэтому к нему полагается специальный, одноосный полуприцеп.

Заметим, что это не единственная наша встреча с компактными седельными на украинских дорогах. До этого, опять же в Киеве, был запечатлен «седельник» на базе развозной модели IVECO TurboDaily.