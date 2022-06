Британские бронемашины Husky уже в Украине (видео)

Великобритания продолжает оставлять в Украину военную технику и вооружение. В этот раз она передала нашей стране бронированные автомобили Husky Tactical Support Vehicle.

Точное количество поставленной техники не называется. Эти машины предназначены для перевозки личного состава, боеприпасов и других важных грузов. Изначально украинские бойцы пройдут курс по освоению «Хаски» на обучающих полигонах, а затем они отправятся в горячие точки, где идут ожесточенные бои.

Известно, что выпуском Husky TSV занимается компания Navistar Defens. Она является модифицированным вариантом гражданского International MXT и MXT-MV. Бронемашина имеет колесную формулу 4х4 и может преодолевать броды до 0,76 м и подъемы 40 градусов.

Броня машины выдерживает обстрел из стрелкового оружия, подрывы мин и самодельных взрыв устройств. В оснащение входит крупнокалиберный пулемет.

#Ukraine: More Western supplies have reached the UA side; here we see a UK-supplied Husky Tactical Support Vehicle (International MXT-MV MRAP) now in service. pic.twitter.com/YUAWHp9mcm

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) June 11, 2022