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Военная техника
Для ВСУ зарезервировали десятки французских Gelandewagen
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Рус Укр
Автоцентр Коммерческие Военная техника Для ВСУ зарезервировали десятки французских Gelandewagen

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    Для ВСУ зарезервировали десятки французских Gelandewagen
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