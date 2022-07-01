Канада поставит Украине 39 бронемашин с уникальной защитой

Уже этим летом Вооруженные силы Украины получат 39 бронемашин из Канады. Об этом заявил премьер-министр Джастин Трюдо на саммите НАТО, который проходил на днях в Мадриде.

Речь идёт о бронемашинах поддержки Armored Combat Support Vehicle, построенных на колесной платформе LAV 6.0 (8х8). С комблектом дополнительного, керамического бронирования они защищают от бронебойных пуль калибра 14,5 мм. Кроме того здесь двойное V-образное днище для защиты от мин.

ACSV перевозит до 10 чел. (3 экипаж + 7 десант). ACSV может комлектоваться башней с 25-мм автоматической пушкой M242 Bushmaster. Турбодизель Caterpillar в 450 л. с. разгоняет машину боевой массой 20,4 – 28, 1 т до 100 км/ч. Она способна преодолевать подъёмы в 60%, уклоны в 30% и броды глубиной 1,2 м. Однако амфибией не является.

Бронемашина разрабатывалась в различных вариантах: десантной, санитарной, штабной, ремонтно-эвакуационной. Отметим, что в 2019 году был заключён контракт с производителем General Dynamics Land Systems на поставку для армии Канады 360 бронемашин ACSV на общую сумму 2 млрд канадских долларов. Они должны заменить гусеничные M113 и LAV II Bison. Поставки запланированы на 2022 – 2025 гг.