На защиту Украины встали танки из Польши и Чехии (фото)

Вооруженные силы Украины используют на полях боев различную зарубежную технику. Бить оккупантов помогают и танки, которые передали нашей стране Польша и Чехия.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отметил, что эта помощь бесценна и она приближает нашу победу в борьбе с общим многовековым врагом. Защитники Украины сражаются не только за каждый метр своей земли, а и за Чехию, и за Польшу.

«‎Мы благодарны народам Польши и Чехии за помощь и поддержку наших войск и людей, которые нашли убежище в ваших странах от российских бомб и ракет. Вместе мы выстоим. Ваши танки – это помощь от настоящих братьев!», – сказал Залужный.

Напомним, что Чехия за все время полномасштабного вторжения войск РФ передала Украине танки Т-72, БТР, САУ DANA и РСЗО RM-70. Польша также оказала нашей стране колоссальную поддержку. На сегодняшний день она поставила 240 танков Т-77 и около 100 единиц БТРов.