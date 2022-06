Украинские военные собственноручно создают РСЗО (видео)

Украина богата на талантливых людей, которые создают своими руками уникальные вещи. Сейчас многие Кулибины‎ работают на благо армии, тем самым приближая нашу победу. Например, они модернизируют реактивные системы залпового огня.

Как сообщили аналитики издания Ukraine Weapons Tracker, в качестве основы специалисты использовали полноприводный среднетоннажный грузовик Unimog, выпускаемый Daimler Truck под маркой Mercedes-Benz. На него установили 4-ствольную направляющую для пуска 122-мм ракет от БМ-21 «Град».

«Система очень мобильная и может быстро менять позицию. К тому же, благодаря небольшим размерам, она может вести огонь с закрытых позиций», – говорится в сообщении.

#Ukraine: Modern Warfare moves very fast- so lightweight indirect fire capabilities are needed; here we see an improvised 4-tube 122mm “Grad” MRL mounted on an off-road Unimog chassis.

The tubes could easily be salvaged from damaged/captured Russian BM-21.pic.twitter.com/jLicURbeST

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) June 18, 2022