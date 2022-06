В ожидании HIMARS ВСУ создали собственное РСЗО (видео)

Украина 120-й день противостоит российским оккупантам. Украинские воины мужественно защищают свою страну. В боях они используют не только зарубежную технику и вооружение, а и созданное собственноручно.

Ярким тому примером является модернизированный Mitsubishi L200, на борт которого установили пусковую установку неуправляемых ракет С-8 калибром 80 мм. Ее сняли со сбитого российского вертолета Ка-52. Судя по видео, которое опубликовали на официальной странице Министерства обороны в Twitter, самодельная РСЗО уже работает по позициям оккупантов.

«‎Теперь русское оружие действительно в надежных руках. Спасибо волонтерам за Mitsubishi L200. Но мы все еще ждем HIMARS и M270!», – говорится в сообщении.

So, now rus weapons are really in a good hands. 🇺🇦 warriors have installed a rocket launcher from a shot down 🇷🇺 🚁 Ka-52 on their car and use it against the occupiers.

P.S. Thank you to 🇺🇦 volunteers for the Mitsubishi L200.

P.P.S. But we are still waiting for HIMARS and M270! pic.twitter.com/ZXem1grx23

— Defence of Ukraine (@DefenceU) June 22, 2022