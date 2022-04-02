Возле Чернигова подбили интересную командно-штабную машину оккупантов

За последние несколько дней российские войска потеряли под Черниговом свыше 50 ед. бронетехники и автомобилей. Расскажем об одном, довольно интересном трофее, подбитом бойцами ВСУ. Это командно-штабная машина артиллерии 1В16 на базе гусеничного плавающего бронетранспортера МТ-ЛБу.

Заслуживает внимания прикрепленный на корме дополнительный бронированный модуль. Здесь находится дизель-генератор, который позволяет питать электрооборудование без запуска основного двигателя. Отметим, что это не единственная такая машина, подбитая в этом регионе. Однако с таким «рюкзаком» сзади – это, скорее всего, первая.

Напомним, что МТ-ЛБу был разработан на базе МТ-ЛБ и выпускался с 1972 года, в том числе и на Харьковском тракторном заводе. Он стал на 810 мм длинеее, получив дополнительный, 7-й опорный каток. Высота бронекорпуса также возросла – на 200 мм. Боевая масса равнялась 11,5 т, плюс БТР мог нести еще до 4 т дополнительного оборудования.

На машине установили более мощный, 300-сильный дизель ЯМЗ-238Н, пришедший на смену агрегату в 240 л. с. Максимальная скорость по шоссе равнялась 60 км/ч, а на плаву – до 5 км/ч. Запас хода – 500 км. На этом же шасси также выпускалась всем хорошо известная 122-мм САУ «Гвоздика».