Mercedes-Benz eSprinter получил четыре инновационных решения

Электрические фургоны т. н. «последней мили» становятся все совершеннее и тому пример – Mercedes-Benz Sustaineer. Это развозная модель eSprinter c четырьмя инновационными решениями, которые повышают безопасность и комфорт вождения, снижают эксплуатационные расходы и вредное воздействие на окружающую среду. Машину презентуют 6 – 7 сентября в Берлине, в рамках саммита Shift Mobility and the Future Mobility.

Отметим, что платформу Sustaineer компания Mercedes-Benz Vans презентовала еще в 2021 году. На доработанную ее версию с предшественницы в частности перешли солнечные панели на крыше, активное использование переработанных материалов, а также фильтры тонкой очистки в переднем модуле и под днищем.

Последние, разработанные с компанией Mann+Hummel, позволяет задерживать частицы размером до 10 микрон. В итоге в кабину водителя попадает до 50% меньше твердых частиц (30% на стоянке и 15% в движении).

Что же касается самых свежих решений, то, прежде всего, это нагревательные элементы ближнего радиуса действия. В отличие от традиционной системы обогрева они позволяет точечно подавать тепло непосредственно на водителя, что экономит электроэнергию и не так быстро выхолаживает салон при частой посадке-высадке. Элементы представляют собой серебряно-углеродное покрытие, напечатанное на нетканых материалах. Это могут быть рулевое колесо и кожух рулевой колонки, ремни безопасности, обивка кресла и внутренние панели дверей.

Второе новшество – мобилизационное кресло водителя, повышающее его роботоспособность. В спинке и подушке специальные воздушные камеры, попеременно надуваясь, имитируют ходьбу и наклоны туловища. Такой массаж уменьшает ригидность мышц спины, что положительно сказывается на самочувствии при длительном сидении за рулем.

Еще одна инновация – это мобильное приложение Drining Coaching App, которое анализирует многие параметры в процессе езды – частоту разгонов-торможений, величину загрузки фургона и топографию местности. Все это позволяет оптимизировать расход топлива как конкретного ТС, предварительно персонализировав настройки, так и автопарка в целом. Приложение разработано специалистами WITTE: digital – подразделения WITTE Automotive GmbH и сегодня проходит усиленные испытания.

И наконец четвертое ноу-хау фургона Mercedes-Benz Sustaineer – это улучшенная аэродинамика. Так, его днище имеет обшивку по всей длине, изготовленную из полипропилена и биопластика. Кроме того, на скоростях от 60 км/ч и выше закрываются специальные жалюзи в решетке радиатора и воздухозаборниках переднего бампера.

Все вышеперечисленные решения разработаны с учетом их внедрения на серийных фургонах Mercedes-Benz уже в ближайшем будущем. Отметим, что к концу десятилетия все легкие коммерческие автомобили Mercedes-Benz должны перейти на электротягу, на тех рынках, где это возможно. А к 2039 году СО2-нейтральной должна стать вся технологическая цепочка – от разработки и производства фургонов до их поставок потребителю Кстати, Mercedes-Benz Vans обязал все свои предприятия по всему миру перейти на возобновляемые источники энергии уже до конца 2022 года.