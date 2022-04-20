Новости Continental возобновляет производство в России — что не так с санкциями

Российские власти угрожают сотрудникам и менеджерам компании уголовным преследованием

Continental AG временно возобновил производство шин для легковых автомобилей на своем заводе в Калуге. Как говорится в официальном заявлении компании, эта мера направлена на защиту местных сотрудников, которым могут быть предъявлены уголовные обвинения, если производство не возобновиться.

«Чтобы защитить наших сотрудников в России от судебного преследования, мы временно возобновляем производство легковых шин для местного рынка на нашем шинном заводе в Калуге. Наши сотрудники и менеджеры в России столкнутся с серьезными уголовными последствиями, если мы воздержимся от обслуживания местного спроса», — говорится в заявлении Continental. Какие именно обвинения могут быть предъявлены персоналу, в компании не уточнили.

Завод Continental в Калуге остановился 8 марта 2022 года. Это решение было продиктовано экономическими санкциями, введенными Европейским Союзом, США, Японией и многими другими демократическими странами в ответ на военную агрессию России против Украины. Как заявили в компании, нынешнее возобновление производства «не ориентировано на прибыль».

В марте Путин заявил, что Россия может арестовать активы компаний, которые прекратят свою деятельность в стране. По некоторым данным, российские прокуроры предупредили некоторые западные компании, что их сотрудникам может грозить арест, если они закроют производство товаров первой необходимости. Возникает вопрос, какое отношение шины для легковых автомобилей имеют к этой категории товаров.