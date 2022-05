Ford передал Украине полсотни пикапов Ranger

Следом за Nissan о своем намеренье поддержать украинских народ заявила компания Ford Motor. По словам генерального директора марки Джима Фарли, нашей стране передали 50 пикапов Ranger.

Отправкой машин в Украину занималась логистическая компания Maersk. Они уже прошли обкатку и готовы отправиться в работу. Пока неизвестно, где именно будут использоваться пикапы. Вероятно, их задействуют в гуманитарных целях – доставка еды и других предметов первой необходимости в населенные пункты, пострадавшие от российской агрессии.

As part of our efforts to support the Ukrainian people, we donated 50 @Ford Rangers. Proud of the hard work of our Ford team & partners at @Maersk for making this happen. I can confirm the last of the trucks arrived this week & are being put to work! #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/9alzmmomX8

— Jim Farley (@jimfarley98) April 28, 2022