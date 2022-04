Франция поставит в Украину автомобили для спасателей и медиков

Зарубежные партнеры продолжают помогать Украине в противостоянии российской агрессии. Не осталась в стороне и Франция. Она готовится передать нашей стране пожарные машины и автомобили скорой помощи. Это уже вторая партия с начала войны.

Как сообщил президент Франции Эммануэль Макрон, всего украинским спасателям и медикам доставят 24 автомобиля. Также вместе с машинами передадут 50 тонн аварийно-спасательного оборудования. Он также добавил, что будет и много другой помощи.

«В Украине были совершены ужасающие преступления. Наши жандармы и эксперты помогают украинским и международным криминалистам собирать доказательства и устанавливать виновных. Руководство россии должно быть привлечено к ответственности. Без справедливости мира не будет», — резюмировал Макрон.

En soutien à l’Ukraine, nos pompiers et sauveteurs achemineront demain 24 véhicules incendie et ambulances ainsi que 50 tonnes de matériel de secours. C’est le deuxième convoi en un mois. À nos agents, aux collectivités, aux entreprises et citoyens qui contribuent : merci.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 14, 2022