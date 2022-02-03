Из-за высокого спроса производство ретроверсии Toyota RAV4 наладят еще на двух заводах

Количество заказов Mitsuoka Buddy в пять раз превысило возможности производителя

Mitsuoka Motor, специализирующаяся на выпуске ретроконверсий автомобилей, была вынуждена прибегнуть к помощи сторонних компаний. Причиной тому стал повышенный спрос к ретроверсии Toyota RAV4 — Mitsuoka Buddy. Количество заказов на кроссовер в пять раз превысило возможности марки. Чтобы выполнить все заявки компания передала производство модели в аутсорсинг фирмам Tonox и Mitsubishi Fuso Bus Manufacturing.

Первая — Tonox — начала свою историю в 1950 году. Ее основная специализация — выпуск спецтранспорта и реставрация старых моделей. Вторая — Mitsubishi Fuso Bus Manufacturing, работает более 70 лет, но занимается выпуском автобусов.

Популярная ретроконверсия RAV4 отличается от оригинальной модели эксклюзивными кузовными панелями из ABS-пластика и полипропилена и дизайном задней части кузова. Капот, передние крылья и бампер Mitsuoka Buddy больше напоминаю Chevrolet K5 Blazer, выпускавшийся в 1970-1980 годах. У автомобиля иные фары и другая радиаторная решетка с рисунком в виде больших прямоугольников. На корме — оригинальный бампер с хромированной накладкой и вертикальные фонари от Cadillac. Дополняют ретро образ покрытые хромом колпаки на колесах.