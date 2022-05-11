Mobilize заявляет об амбициозной цели в сфере услуг и технологий: 20% товарооборота группы Renault к 2030 г.
В январе 2021 г. группа Renault представила свой «Ренолюционный» стратегический план с целью трансформации в конкурентоспособную, высокотехнологичную, ответственную компанию, а также собственное позиционирование в весомом звене мобильности благодаря Mobilize.
Mobilize представляет собственную стратегию: расширить деятельность Группы за пределы автомобилестроения, обеспечить постоянные прибыли и до 2030 г. выйти на уровень 20% от общего товарооборота группы Renault.
Бизнес-модель предоставления услуг по решению проблем мобильности.
На фоне больших изменений в области автомобилестроения Mobilize разрабатывает новую бизнес-модель по принципу VaaS [1] с полным набором услуг на основе интегрированной компьютеризированной экосистемы.
Ориентируясь прежде всего на использование, а не на владение, Mobilize предлагает помимо автомобилей еще и услуги, отвечающие потребностям клиентов, через более простые, доступные, более экологичные и более дешевые решения мобильности.
Mobilize продает не авто, а услуги, таким образом получая постоянную прибыль и уменьшая эксплуатационные расходы клиентов. Мы решили заполнить те звенья цепочки мобильности, которые обладают наибольшим потенциалом для роста и прибыльности. Именно поэтому, на основе модели VaaS и эффективного применения интегрированной программной экосистемы, мы предлагаем набор услуг, куда входят финансовые и страховые решения, а также услуги по энергетике и техническому обслуживанию. Автомобиль становится платформой сервиса, позволяя утроить прибыль за время эксплуатации”, – объясняет Исполнительный директор Mobilize Клотильда Дельбо .
Модель Mobilize базируется на :
- Полностью интегрированной программной экосистеме , позволяющей и профессионалам, и обычным покупателям получать все виды услуг от автомобиля (компьютеризированное транспортное средство). Основой этой экосистемы являются технологические компоненты, уже работающие в дочерних структурах [2]. Через эти структуры и Renault Group Mobilize имеет доступ к более чем 600 разработчикам и возможность запустить первую версию Software Defined Vehicle (Компьютеризированное транспортное средство) уже в 2023г.
- Целевое назначение : Mobilize разрабатывает собственные электромобили, предназначенные для индивидуального, группового и интенсивного использования. Хотя услуги Mobilize предоставляются пользователям всех марок, автомобиль Mobilize позволяет максимально снизить общие эксплуатационные расходы. На этапе разработки команды дизайнеров и инженеров Mobilize концентрируются на пяти аспектах: выносливость, возможность беспроводного обновления, легкость чистки/техобслуживания/ремонта, минимальное влияние на окружающую среду, богатый и положительный опыт клиентов.
- Широкий набор услуг :
- Финансовые услуги Mobilize предлагает услуги по финансированию, страхованию и платежам через RCI Bank and Services. Для укрепления завязок между двумя юридическими лицами RCI Bank and Services изменяет свое название на Mobilize Financial Services.
- Энергия Mobilize предоставляет своим клиентам (операторам мобильности, руководителям автопарков, индивидуальным покупателям) полный спектр услуг по обслуживанию электрооборудования и подзарядки аккумуляторов) и дома, и на работе, и в пути. К этим услугам входит Mobilize Charge Pass (пропуск к точке зарядки), Mobilize Smart Charge (предоставляет доступ до 260,000 точек зарядки, в том числе 1,600 точек быстрой зарядки), the Battery Health Certificate (свидетельство о состоянии аккумулятора) и установка точек Power Solutions.
- Техническое обслуживание и ремонт : Обладая полным объемом данных для диагностического обслуживания, Mobilize использует дилерскую сеть и предприятия Группы Renault, такие как завод в г. Флен, для ремонта и восстановления своих автомобилей. Давая им вторую или третью жизнь, Mobilize продлевает срок их эксплуатации, а значит, и увеличивает ценность, которую за это время создает каждый автомобиль.
Благодаря дилерской сети Группы Renault, имеющей 6 000 точек продаж в Европе, Mobilize может обеспечивать широчайшее покрытие своими услугами и создавать положительный цифро-физический опыт клиентов.
Три сегмента рынка с высокими темпами роста
Mobilize ориентируется на клиентуру, представляющую следующие три сегмента рынка с высокими темпами роста:
- Розничные заказчики и малые и средние автопарки
С помощью Mobilize Financial Services (Финансовые Услуги Mobilize) мы ускорим предоставление решений мобильности, предлагая долгосрочные абонементы на аренду и таким образом получим выгоды от роста рынка аренды автомобилей более чем на 80%[3]. Целью Mobilize Financial Services является до 2030г. увеличить до 1 миллиона парк машин для аренды и до 200,000 количество абонементов.
Mobilize Financial Services также увеличит финансирование бизнеса подержанных автомобилей, в частности, пользуясь преимуществами появления подключенных электромобилей, чтобы действовать в течение всего срока эксплуатации и предлагать комплексный опыт вплоть до момента перепродажи автомобиля или его переработки. Более того, Mobilize Financial Services расширит спектр услуг в двух главных направлениях: Car insurtech (страховое техобслуживание), через подключение автомобиля для запуска страховых продуктов на основе использования и создания платежной экосистемы, объединяющей подзарядку, универсальные платежи (в машине и вне машины), и предложения Buy Now Pay Later (покупай сейчас – плати потом). Анимация этой экосистемы будет осуществляться через программу лояльности Eco и поощрять наших клиентов к бережливому обращению с окружающей средой.
- Операторы мобильности населения
Через Mobilize Driver Solutions Mobilize предоставляет услуги службам заказа такси, таксистам и частным водителям, в частности абонементы на полное обслуживание электромобиля LIMO, страхование, техобслуживание, подзарядку и поддержку.
Mobilize предоставляет решение для операторов группового использования автомобилями с помощью DUO Vehicle – двухместного электромобиля, запуск которого запланирован на 2023г. Им можно будет пользоваться абонементом, и он будет включать в себя решения страхования и программного обеспечения для управления автопарками пользователей, а также техобслуживания. Общие затраты на эксплуатацию DUO будут на 35% ниже по сравнению с традиционным 4-местным электромобилем, 50% материалов, идущих на его изготовление, производится из вторсырья, а 95% материалов можно использовать повторно. Грузовая версия BENTO будет также предлагаться мастерам для совместного использования и по абонементу.
- Операторы служб «доставки к двери» и профессионалы
Mobilize заходит на быстро развивающийся рынок «доставки к двери» и до 2030г. должно расти ежегодно на 7%[4], предоставляя операторам всесторонние решения для услуг с учетом новых городских реалий. Эти услуги сначала будут предоставляться электромобилями Kangoo и Master, а также автомобилями других производителей, до появления HIPPO в 2026г. Эксплуатационные расходы будут меньше на 30%, чем затраты конкурентов. Эти услуги охватывают весь спектр услуг, которые предлагает Mobilize, в первую очередь зарядка и управление автопарком.
Амбициозные цели
Услуги, предлагаемые Mobilize, способствуют развитию электротранспорта, а также:
- снижению затрат для клиента,
- защиты клиента от падения остаточной стоимости автомобиля, поскольку Mobilize остается его владельцем,
- продлению срока эксплуатации продукта и уменьшению выбросов парниковых газов,
- умножению доходов от автомобилей,
- стабильным прибылям.
Таким образом, у Mobilize есть уникальная возможность иметь 20-процентную долю в товарообороте Группы Renault до 2030г. Модель постоянного поступления дохода означает, что Mobilize не зависит от традиционных циклов автопромышленности.
Такая стратегия позволяет Mobilize ставить перед собой следующие цели:
- Увеличить количество продающихся клиентам финансовых услуг на 70%, то есть до 8 миллионов в 2030г.
- к 2025г удвоить парк сдаваемых в аренду автомобилей, который финансирует Mobilize Financial Services; в 2030г. достичь количества 1 000 000 авто, 70% из которых должны быть электромобили.
- Цель на 2030г. – от 150 000 до 200 000 автомобилей, которые будут использоваться перевозчиками, и 80% из которых должны быть электромобили.
- Увеличить количество точек подзарядки с 22 000 в 2021г. до 165 000 до 2030г.
Достичь двузначных цифр маржи в каждой категории услуг, выйти на положительную операционную маржу по другим, кроме финансовых услуг, направлениям до 2025г.
|2021
|2025
|2030
|Услуги страхования, финансовые услуги
(в миллионах единиц)
|4.7
|6
+30%
|8
+70%
|Размер парка – Активная аренда
(в тысячах единиц)
|350
(15% электромобили)
|700
(40% электромобили)
|+1000
(70% электромобили)
|Размер парка – Перевозчики
(в тысячах единиц)
|8
|35-40
|150-200
(80% электромобили)
|Установленные зарядные станции
(в тысячах единиц)
|22
|95
|165
|Общий товарооборот
(% оборота Группы Renault)
|6%
|~10%
|~20%
* Mobilize Day можно смотреть онлайн на https://events.mobilize.com. Запись можна посмотреть на этой же платформы сразу после презентации.
[1] Авто как Услуга
[2] bipi, glide.io, Karhoo, iCabbi, Mobilize Power Solutions, Zity by Mobilize
[3] Источник: NV Market Evolution – Deloitte G5 Europe/RCI Bank and Services
[4] Источник: Внутренний анализ EVProject/Mobilize