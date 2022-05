Mobilize заявляет об амбициозной цели в сфере услуг и технологий: 20% товарооборота группы Renault к 2030 г.

В январе 2021 г. группа Renault представила свой «Ренолюционный» стратегический план с целью трансформации в конкурентоспособную, высокотехнологичную, ответственную компанию, а также собственное позиционирование в весомом звене мобильности благодаря Mobilize.

Mobilize представляет собственную стратегию: расширить деятельность Группы за пределы автомобилестроения, обеспечить постоянные прибыли и до 2030 г. выйти на уровень 20% от общего товарооборота группы Renault.

Бизнес-модель предоставления услуг по решению проблем мобильности.

На фоне больших изменений в области автомобилестроения Mobilize разрабатывает новую бизнес-модель по принципу VaaS [1] с полным набором услуг на основе интегрированной компьютеризированной экосистемы.

Ориентируясь прежде всего на использование, а не на владение, Mobilize предлагает помимо автомобилей еще и услуги, отвечающие потребностям клиентов, через более простые, доступные, более экологичные и более дешевые решения мобильности.

Mobilize продает не авто, а услуги, таким образом получая постоянную прибыль и уменьшая эксплуатационные расходы клиентов. Мы решили заполнить те звенья цепочки мобильности, которые обладают наибольшим потенциалом для роста и прибыльности. Именно поэтому, на основе модели VaaS и эффективного применения интегрированной программной экосистемы, мы предлагаем набор услуг, куда входят финансовые и страховые решения, а также услуги по энергетике и техническому обслуживанию. Автомобиль становится платформой сервиса, позволяя утроить прибыль за время эксплуатации”, – объясняет Исполнительный директор Mobilize Клотильда Дельбо .

Модель Mobilize базируется на :

Полностью интегрированной программной экосистеме , позволяющей и профессионалам, и обычным покупателям получать все виды услуг от автомобиля (компьютеризированное транспортное средство). Основой этой экосистемы являются технологические компоненты, уже работающие в дочерних структурах [2]. Через эти структуры и Renault Group Mobilize имеет доступ к более чем 600 разработчикам и возможность запустить первую версию Software Defined Vehicle (Компьютеризированное транспортное средство) уже в 2023г.

Целевое назначение : Mobilize разрабатывает собственные электромобили, предназначенные для индивидуального, группового и интенсивного использования. Хотя услуги Mobilize предоставляются пользователям всех марок, автомобиль Mobilize позволяет максимально снизить общие эксплуатационные расходы. На этапе разработки команды дизайнеров и инженеров Mobilize концентрируются на пяти аспектах: выносливость, возможность беспроводного обновления, легкость чистки/техобслуживания/ремонта, минимальное влияние на окружающую среду, богатый и положительный опыт клиентов.

Широкий набор услуг :

Финансовые услуги Mobilize предлагает услуги по финансированию, страхованию и платежам через RCI Bank and Services. Для укрепления завязок между двумя юридическими лицами RCI Bank and Services изменяет свое название на Mobilize Financial Services.

Энергия Mobilize предоставляет своим клиентам (операторам мобильности, руководителям автопарков, индивидуальным покупателям) полный спектр услуг по обслуживанию электрооборудования и подзарядки аккумуляторов) и дома, и на работе, и в пути. К этим услугам входит Mobilize Charge Pass (пропуск к точке зарядки), Mobilize Smart Charge (предоставляет доступ до 260,000 точек зарядки, в том числе 1,600 точек быстрой зарядки), the Battery Health Certificate (свидетельство о состоянии аккумулятора) и установка точек Power Solutions.

Техническое обслуживание и ремонт : Обладая полным объемом данных для диагностического обслуживания, Mobilize использует дилерскую сеть и предприятия Группы Renault, такие как завод в г. Флен, для ремонта и восстановления своих автомобилей. Давая им вторую или третью жизнь, Mobilize продлевает срок их эксплуатации, а значит, и увеличивает ценность, которую за это время создает каждый автомобиль.

Благодаря дилерской сети Группы Renault, имеющей 6 000 точек продаж в Европе, Mobilize может обеспечивать широчайшее покрытие своими услугами и создавать положительный цифро-физический опыт клиентов.

Три сегмента рынка с высокими темпами роста

Mobilize ориентируется на клиентуру, представляющую следующие три сегмента рынка с высокими темпами роста:

Розничные заказчики и малые и средние автопарки

С помощью Mobilize Financial Services (Финансовые Услуги Mobilize) мы ускорим предоставление решений мобильности, предлагая долгосрочные абонементы на аренду и таким образом получим выгоды от роста рынка аренды автомобилей более чем на 80%[3]. Целью Mobilize Financial Services является до 2030г. увеличить до 1 миллиона парк машин для аренды и до 200,000 количество абонементов.

Mobilize Financial Services также увеличит финансирование бизнеса подержанных автомобилей, в частности, пользуясь преимуществами появления подключенных электромобилей, чтобы действовать в течение всего срока эксплуатации и предлагать комплексный опыт вплоть до момента перепродажи автомобиля или его переработки. Более того, Mobilize Financial Services расширит спектр услуг в двух главных направлениях: Car insurtech (страховое техобслуживание), через подключение автомобиля для запуска страховых продуктов на основе использования и создания платежной экосистемы, объединяющей подзарядку, универсальные платежи (в машине и вне машины), и предложения Buy Now Pay Later (покупай сейчас – плати потом). Анимация этой экосистемы будет осуществляться через программу лояльности Eco и поощрять наших клиентов к бережливому обращению с окружающей средой.

Операторы мобильности населения

Через Mobilize Driver Solutions Mobilize предоставляет услуги службам заказа такси, таксистам и частным водителям, в частности абонементы на полное обслуживание электромобиля LIMO, страхование, техобслуживание, подзарядку и поддержку.

Mobilize предоставляет решение для операторов группового использования автомобилями с помощью DUO Vehicle – двухместного электромобиля, запуск которого запланирован на 2023г. Им можно будет пользоваться абонементом, и он будет включать в себя решения страхования и программного обеспечения для управления автопарками пользователей, а также техобслуживания. Общие затраты на эксплуатацию DUO будут на 35% ниже по сравнению с традиционным 4-местным электромобилем, 50% материалов, идущих на его изготовление, производится из вторсырья, а 95% материалов можно использовать повторно. Грузовая версия BENTO будет также предлагаться мастерам для совместного использования и по абонементу.

Операторы служб «доставки к двери» и профессионалы

Mobilize заходит на быстро развивающийся рынок «доставки к двери» и до 2030г. должно расти ежегодно на 7%[4], предоставляя операторам всесторонние решения для услуг с учетом новых городских реалий. Эти услуги сначала будут предоставляться электромобилями Kangoo и Master, а также автомобилями других производителей, до появления HIPPO в 2026г. Эксплуатационные расходы будут меньше на 30%, чем затраты конкурентов. Эти услуги охватывают весь спектр услуг, которые предлагает Mobilize, в первую очередь зарядка и управление автопарком.

Амбициозные цели

Услуги, предлагаемые Mobilize, способствуют развитию электротранспорта, а также:

снижению затрат для клиента,

защиты клиента от падения остаточной стоимости автомобиля, поскольку Mobilize остается его владельцем,

продлению срока эксплуатации продукта и уменьшению выбросов парниковых газов,

умножению доходов от автомобилей,

стабильным прибылям.

Таким образом, у Mobilize есть уникальная возможность иметь 20-процентную долю в товарообороте Группы Renault до 2030г. Модель постоянного поступления дохода означает, что Mobilize не зависит от традиционных циклов автопромышленности.

Такая стратегия позволяет Mobilize ставить перед собой следующие цели:

Увеличить количество продающихся клиентам финансовых услуг на 70%, то есть до 8 миллионов в 2030г.

к 2025г удвоить парк сдаваемых в аренду автомобилей, который финансирует Mobilize Financial Services; в 2030г. достичь количества 1 000 000 авто, 70% из которых должны быть электромобили.

Цель на 2030г. – от 150 000 до 200 000 автомобилей, которые будут использоваться перевозчиками, и 80% из которых должны быть электромобили.

Увеличить количество точек подзарядки с 22 000 в 2021г. до 165 000 до 2030г.

Достичь двузначных цифр маржи в каждой категории услуг, выйти на положительную операционную маржу по другим, кроме финансовых услуг, направлениям до 2025г.

2021 2025 2030 Услуги страхования, финансовые услуги (в миллионах единиц) 4.7 6 +30% 8 +70% Размер парка – Активная аренда (в тысячах единиц) 350 (15% электромобили) 700 (40% электромобили) +1000 (70% электромобили) Размер парка – Перевозчики (в тысячах единиц) 8 35-40 150-200 (80% электромобили) Установленные зарядные станции (в тысячах единиц) 22 95 165 Общий товарооборот (% оборота Группы Renault) 6% ~10% ~20%

* Mobilize Day можно смотреть онлайн на https://events.mobilize.com. Запись можна посмотреть на этой же платформы сразу после презентации.

[1] Авто как Услуга

[2] bipi, glide.io, Karhoo, iCabbi, Mobilize Power Solutions, Zity by Mobilize

[3] Источник: NV Market Evolution – Deloitte G5 Europe/RCI Bank and Services

[4] Источник: Внутренний анализ EVProject/Mobilize