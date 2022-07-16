Отреставрирован первый отечественный мопед в стиле эндуро (видео)

Показанный мопед «Верховина-6», он же ЛМЗ-2.158С производился Львовским мотозаводом в период с 1978 по 1982 гг. Несмотря на то, что за все это время было выпущено 66 980 представителей данной модели до сегодняшнего дня дожили буквально единицы. И один из них был недавно отреставрирован известным автомобильным журналистом и коллекционером мототехники Олегом Омельницким.

Нужно сказать, что «Верховина-6 Спорт» был первый отечественный мопед в стиле эндуро и его разработали исключительно для молодежи, чему предшествовали маркетинговые исследования. Оказывается, Львовский мотозавод проводил такие исследования дважды – в 1968 – 69 гг. и в 1976-77 гг. В итоге были опрошены тысячи потенциальных покупателей, многие пожелания которых были воплощены в серийной продукции ЛМЗ.

В отличие от базовой «Верховина-6» версия «Спорт» оснащалась поднятым вверх глушителем с предохранительным щитом, задранным передним крылом, сумкой планшетного типа на баке для хранения туристической карты, а также рулем кроссового типа с перемычкой. В свое время он продавался за 228 рублей.

Представленный на фото мопед относится к позднему выпуску, о чем говорит редкий бирюзовый окрас, появившийся в октябре 1981 года. Заметим, что «Верховина-6» выпускалась в различных цветах – красном, оранжевом, зеленом. Интересная деталь комплектации – планшетка на баке, которая отлично подходила для хранения карты.

«Верховина-6» весит 54 кг и оснащается двухтактным двигателем Ш-58 рабочим объемом 49,8 см куб. и мощностью 2,2 л. с. Расход топлива составляет 2,2 л на «сотню». При этом «шестерка» считалась самым быстрым мопедом в СССР – с максимальной скоростью до 50 км/ч.